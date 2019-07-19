УЄФА заборонила українському клубу грати матчі Ліги Європи на рідному стадіоні

В УЄФА прийняли рішення, що місто Олександрія не відповідає вимогам регламенту змагань Ліги Європи 2019/2020. Таким чином ФК "Олександрія" не зможе проводити домашні матчі Ліги Європи на стадіоні "Ніка".

У поясненні зазначено, що Олександрія розташовується занадто далеко від аеропортів Кривого Рогу, Дніпра й Києва, інформує сайт українського клубу.

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Також в регіоні відсутня належна готельна інфраструктура. Перший чотиризірковий готель розташований у понад трьох годинах їзди на автобусі.

Стандарти готелів у регіоні не прийнятні за розмірами та якістю для розміщення посадових осіб УЄФА, партнерів і вболівальників.

"Олександрія" назве найближчим часом альтернативне місце проведення матчів у Лізі Європи. Ймовірно, що це буде Львів.

"Олександрія" вперше у своїй історії пробилася у груповий етап Ліги Європи. Підопічні Володимира Шарана стали бронзовими призерами чемпіонату України, що дозволило команді напряму потрапити в ЛЄ.

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Хто ще не грав матчі ЛЄ вдома

У сезоні 2017/2018 луганська "Зоря" вимушено грала матчі групового етапу Ліги Європи в іншому місті. Луганський клуб провів три матчі групового етапу у Львові на "Арені Львів".

Торік УЄФА перенесла поєдинок групового етапу за участі полтавської "Ворскли". Український клуб вимушений був зіграти матч 5-го туру проти лондонського "Арсеналу" в Києві.

Таке рішення було прийняте з міркувань безпеки після запровадження воєнного стану в 10-и областях України. Хоча Полтавська область не потрапила до списку областей, де оголосили воєнний стан.

Також був перенесений матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Ліон". Поєдинок мав прийняти Харків, але через воєнний стан гра відбулася у Києві.