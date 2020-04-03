24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

УЄФА закликає ліги не завершувати чемпіонати достроково, змагання планують відновити у травні

- Читать новость на русском
УЄФА радить лігам не скасовувати свої сезони / УЄФА

Керівники УЄФА закликали, щоб ліги поки не розглядали варіант дострокового завершення чемпіонатів, вони мають надію, що футбольні чемпіонати відновляться найближчим часом. Чемпіонат Бельгії вже встиг визначити дострокового чемпіона.

Про це повідомило видання Sky Sports. УЄФА заявив, що рішення зараз достроково завершувати внутрішні першості є передчасним і невиправданим.

Читайте також УЄФА перенесе матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи на кінець літа – рішення асоціації

Нещодавно УЄФА провів відеоконференцію з представниками всіх 55 національних асоціацій. На ній керівники обговорювали про майбутні плани матчів національних чемпіонів і єврокубків та про поточну ситуацію з пандемією коронавірусу у світі.

Раніше повідомлялося, що УЄФА закликав національні чемпіонати завершити змагання до 3 серпня, але вже змінив свою думку.

УЄФА відправив відповідний лист 55 асоціаціям, що входять до його складу, в якому зазначив, що план завершення сезону буде розроблено до середини травня.

Вкрай важливо, щоб навіть така руйнівна подія, як пандемія, не перешкоджала проведенню змагань за правилами. Також необхідно, щоб переможці турнірів визначалися лише за спортивним принципом та на основі результатів. Завершення сезону має стати крайнім варіантом, якщо не залишиться інших варіантів,
йдеться у листі.

Чемпіонат Бельгії вже встиг оголосити про дострокове завершення чемпіонату. Титул чемпіона дістанеться "Брюгге". У складі якого виступає українець Едуард Соболь.

Також журналіст видання New York Times Тарік Панжа заявив у своєму твіттері, що УЄФА повідомила ліги, що розглядає варіант про завершення єврокубків у липні-серпні. Рішення буде прийнято вкінці травня.

Додамо, що УЄФА може скасувати Суперкубок Європи у 2020 році, в якому грають переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Змагання більше не згадується на офіційному сайті УЄФА.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.

Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УЄФА
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 11:00 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 4100 хворих
Лікування 144794
сьогодні , 10:06 Ломаченко у топ-5 найкращих боксерів: майбутній суперник українця
Бокс 199
сьогодні , 11:36 Епатажна дружина відомого ексгравця збірної України перехворіла коронавірусом
Футбол 251
сьогодні , 09:00 Коронавірус забрав життя легенди "Реала" Беніто
Футбол 1360
сьогодні , 08:00 Стаховський звернувся до Маска, гравець збірної України поборов COVID-19: головні новину спорту
Інші види спорту 687
сьогодні , 06:50 Ціни на російську нафту: наскільки близько падіння імперії
Статті 13419
сьогодні , 12:00 Як карантин вплине на гру провідних тенісистів: кумедне відео
Теніс 0
сьогодні , 10:30 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 942
Лікування 171420
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
2 квітня 18:34 Вартість футболістів впаде на 28% – найбільше постраждають "Манчестер Сіті" і "Барселона"
Михайло Гема
2 квітня 13:25 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
2 квітня 12:24 У російського тренера виявили коронавірус – Усик контактував з ним
Михайло Гема
2 квітня 08:15 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
1 квітня 21:13 Світоліна емоційно відреагувала на скасування Вімблдону і розплакалась
Юрій Семенюк

Новини
Більше новин
Залиште відгук