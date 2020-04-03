УЄФА закликає ліги не завершувати чемпіонати достроково, змагання планують відновити у травні

Керівники УЄФА закликали, щоб ліги поки не розглядали варіант дострокового завершення чемпіонатів, вони мають надію, що футбольні чемпіонати відновляться найближчим часом. Чемпіонат Бельгії вже встиг визначити дострокового чемпіона.

Про це повідомило видання Sky Sports. УЄФА заявив, що рішення зараз достроково завершувати внутрішні першості є передчасним і невиправданим.

Читайте також УЄФА перенесе матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи на кінець літа – рішення асоціації

Нещодавно УЄФА провів відеоконференцію з представниками всіх 55 національних асоціацій. На ній керівники обговорювали про майбутні плани матчів національних чемпіонів і єврокубків та про поточну ситуацію з пандемією коронавірусу у світі.

Раніше повідомлялося, що УЄФА закликав національні чемпіонати завершити змагання до 3 серпня, але вже змінив свою думку.

УЄФА відправив відповідний лист 55 асоціаціям, що входять до його складу, в якому зазначив, що план завершення сезону буде розроблено до середини травня.

Вкрай важливо, щоб навіть така руйнівна подія, як пандемія, не перешкоджала проведенню змагань за правилами. Також необхідно, щоб переможці турнірів визначалися лише за спортивним принципом та на основі результатів. Завершення сезону має стати крайнім варіантом, якщо не залишиться інших варіантів,

– йдеться у листі.

Чемпіонат Бельгії вже встиг оголосити про дострокове завершення чемпіонату. Титул чемпіона дістанеться "Брюгге". У складі якого виступає українець Едуард Соболь.

Також журналіст видання New York Times Тарік Панжа заявив у своєму твіттері, що УЄФА повідомила ліги, що розглядає варіант про завершення єврокубків у липні-серпні. Рішення буде прийнято вкінці травня.

UEFA, ECA and Euro Leagues have written to their members tonight to tell them a concrete plan to bring games back in July/ August will be devised by mid-May. "Stopping competitions should really

be the last resort" is the main message. — tariq panja (@tariqpanja) April 2, 2020

Додамо, що УЄФА може скасувати Суперкубок Європи у 2020 році, в якому грають переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Змагання більше не згадується на офіційному сайті УЄФА.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.