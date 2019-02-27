УЄФА жорстко покарав футболіста за жовту картку, таке покарання може чекати на капітана "Реалу"

Дисциплінарний комітет УЄФА дискваліфікував півзахисника іспанської "Валенсії" Джоффрі Кондогбіа за навмисно отриману жовту картку. Дискваліфікувати за таке можуть і захисника "Реалу" Серхіо Рамоса.

У матчі проти "Селтіка" в 1/16 фіналу Ліги Європи гравець навмисно затягував час наприкінці матчу. Тоді його команда вигравала на виїзді 2:0. Тож отримана жовта картка стала третьою у єврокубках для гравця, і він пропускав наступний матч у Лізі Європи – домашню гру проти того ж "Селтіка". Натомість у матчах 1/8 фіналу гравцю б вже не загрожувала дискваліфікація після отримання попередження.

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В УЄФА вирішили, що гравець навмисно порушував правила, щоб "обнулитися" з жовтими картками. Такі дії заборонені правилами УЄФА. Відтак Дисциплінарний комітет вирішив на два матчі у єврокубках дискваліфікувати французького футболіста. Кондогбіа пропустить матчі "Валенсії" проти російського "Краснодара" 7 та 14 березня в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Така ж дискваліфікація може загрожувати й капітану мадридського "Реалу" Серхіо Рамосу. Захисник отримав попередження наприкінці матчу проти "Аяксу" у першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. І пропустить матч-відповідь у Мадриді. Рішення по цій справі Дисциплінарний комітет УЄФА прийме 28 лютого. Якщо його визнають винним, йому теж загрожує додатково 1-2 матчі дискваліфікації у матчах єврокубків.

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Серхіо Рамоса не вперше звинувачують у навмисному "обнулені" жовтих карток. У 2010 році він разом з півзахисником "Реалу" Хабі Алонсо отримали дискваліфікації за подібні вчинки. А минулого сезону дискваліфікацію за навмисне отримання жовтої картки отримав захисник "Реалу" Дані Карвахаль.