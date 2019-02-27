УЄФА жорстко покарав футболіста за жовту картку, таке покарання може чекати на капітана "Реалу"

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Джоффрі Кондогбіа
Джоффрі Кондогбіа / Sporting News

Дисциплінарний комітет УЄФА дискваліфікував півзахисника іспанської "Валенсії" Джоффрі Кондогбіа за навмисно отриману жовту картку. Дискваліфікувати за таке можуть і захисника "Реалу" Серхіо Рамоса.

У матчі проти "Селтіка" в 1/16 фіналу Ліги Європи гравець навмисно затягував час наприкінці матчу. Тоді його команда вигравала на виїзді 2:0. Тож отримана жовта картка стала третьою у єврокубках для гравця, і він пропускав наступний матч у Лізі Європи –  домашню гру проти того ж "Селтіка". Натомість у матчах 1/8 фіналу гравцю б вже не загрожувала дискваліфікація після отримання попередження.

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В УЄФА вирішили, що гравець навмисно порушував правила, щоб "обнулитися" з жовтими картками. Такі дії заборонені правилами УЄФА. Відтак Дисциплінарний комітет вирішив на два матчі у єврокубках дискваліфікувати французького футболіста. Кондогбіа пропустить матчі "Валенсії" проти російського "Краснодара" 7 та 14 березня в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Така ж дискваліфікація може загрожувати й капітану мадридського "Реалу" Серхіо Рамосу. Захисник отримав попередження наприкінці матчу проти "Аяксу" у першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. І пропустить матч-відповідь у Мадриді. Рішення по цій справі Дисциплінарний комітет УЄФА прийме 28 лютого. Якщо його визнають винним, йому теж загрожує додатково 1-2 матчі дискваліфікації у матчах єврокубків.

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Серхіо Рамоса не вперше звинувачують у навмисному "обнулені" жовтих карток. У 2010 році він разом з півзахисником "Реалу" Хабі Алонсо отримали дискваліфікації за подібні вчинки. А минулого сезону дискваліфікацію за навмисне отримання жовтої картки отримав захисник "Реалу" Дані Карвахаль.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УЄФА Реал
Джерело: 24 Канал
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