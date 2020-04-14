УЄФА змінює формат Ліги чемпіонів та Ліги Європи

УЄФА та Асоціації європейських клубів визначилися з планом щодо відновлення сезону в Європі. Усі європейські ліги будуть дограні, а формат плей-офф єврокубків зазнає змін.

За інформацією Cadena SER, кожна країна відновить внутрішній чемпіонат якнайраніше. Першими після паузи до футболу повернуться німці.

Читайте також Ліга чемпіонів: УЄФА прийняв несподіване рішення щодо дати завершення турніру

Німецька Бундесліга має відновитися вже у травні. Наразі відомо, що тамтешні клуби відновили тренування. Зокрема, це зробили "Баварія" та "Вольфсбург".

Інші європейські ліги відновляться у середині липня. Всі матчі будуть проводитися без глядачів.

Формат єврокубків зазнає деяких змін. Зокрема, Лігу чемпіонів та Лігу Європи будуть догравати після закінчення матчів національних чемпіонатів.

При цьому стадії 1/4 та 1/2 фіналу проводитимуть на нейтральних полях одним матчем, щоб дограти їх за два тижні.

Сезон 2020/2021 стартує на початку вересня після тритижневої паузи.

До речі Команду Шевченка можемо не побачити: матчі збірних не почнуться раніше 2021 року

На цей момент у Європі зупинені всі ліги, окрім білоруської. Поєдинки Ліги чемпіонів та Ліги Європи зупинені на стадії 1/8 фіналу.

У Лізі чемпіонів до чвертьфіналу вийшли "Аталанта", ПСЖ, "Лейпциг" та "Атлетіко".

Український "Шахтар" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи обіграв "Вольфсбург" з рахунком 2:1. Другий матч поки не зіграли.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.