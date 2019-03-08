УЄФА звинувачує клуб українця Зінченка у фінансових махінаціях: відкрито розслідування

УЄФА почав розслідування щодо "Манчестер Сіті" з приводу недотримання правил фінансового фейр-плей.

Лідеру англійської Прем'єр-ліги загрожує кілька покарань, в тому числі виключення з Ліги чемпіонів.

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В одному зі своїх свіжих матеріалів Spiegel стверджував, що шейх Мансур вклав в "Сіті" власні гроші понад допустимого ліміту, замаскувавши це під спонсорський контракт. Тепер всі ці звинувачення будуть перевірені.

Розслідування буде зосереджено на кількох можливих порушеннях ФФП, які недавно були озвучені в різних медіа,

– йдеться у заяві УЄФА.

Однак, англійці візуально не дуже сильно переживають із цього приводу, спростувавши всі повідомлення.

Ми відмовляємося коментувати будь-які матеріали, які або вирвані з контексту, або вкрадені у City Football Group, "Манчестер Сіті" або членів клубу. Бажання нашкодити нашому іміджу ясно і відкрито,

– йдеться в заяві "містян".

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У 2014 році "Сіті" вже був покараний за порушення правил ФФП, фактично виплативши тільки 18 мільйонів фунтів в якості штрафу.

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