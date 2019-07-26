Уже двічі грав проти "Брюгге", це хороша команда, – нападник "Динамо" Соль

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Фран Соль
Фран Соль / fcdynamo.kiev.ua

Іспанський гренадер "Динамо" Фран Соль прокоментував жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. "Біло-сині" зіграють проти бельгійського клубу "Брюгге".

Фран Соль в інтерв'ю клубному сайту "Динамо" заявив, що має досвід протистояння з "Брюгге".

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Я задоволений жеребом, адже мені подобаються бельгійські команди. У них багато схожого з нідерландськими, з якими добре знайомий. Я вже двічі грав проти "Брюгге", тому досвід протистояння проти них є. Це хороша команда, але, думаю, ми сильніші, швидші, більш технічні. Буде цікаво грати з бельгійцями,
– заявив Фран Соль.

Раніше воротар "Динамо" Георгій Бущан назвав "Брюгге" непоганим суперником. Також футболіст "Динамо" радий, що перший матч відбудеться на полі суперника.

Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич заявив, що киян чекають поєдинки з дуже швидкою командою.

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Перший поєдинок протистояння "Брюгге" – Динамо" відбудеться 6-го серпня у Бельгії на стадіоні "Ян Брейдел". Матч-відповідь пройде за тиждень, 13-го серпня, на київському стадіоні НСК "Олімпійський".


"Динамо" проти "Брюгге": порівняння (інфографіка 24 каналу)


"Динамо" проти "Брюгге": порівняння виступів минулого сезону (інфографіка 24 каналу)

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Ліга чемпіонів
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