В 15 турі УПЛ був встановлений антирекорд сезону за відвідуваністю

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Відвідуваність 15 туру УПЛ / Фото з відкритих джерел

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) опублікувала офіційні дані відвідуваності 15 туру.

У цьому турі Прем'єр-ліги всього на стадіони прийшло 14 251 уболівальників.

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Найраща відвідуваність була в Києві на матчі "Динамо" – "Маріуполь" – 6 792 глядачів. Найгірша відвідуваність – у Львові на матчі "Карпати" – "Олімпік" – 754 особи.

Середня відвідуваність туру склала 2 375 глядачів. Це найнижчий показник в сезоні, раніше він був 2 968 у 12 турі.

Післф 15 турів середня відвідуваність сезону становить 4 763 глядачів. У минулому сезоні середня відвідуваність склала 4 156 глядачів.

22 листопада, п'ятниця

"Шахтар" – "Львів" – 2 458

23 листопада, субота

"Олександрія" – "Зоря" – 937

"Дніпро-1" – "Ворскла" – 1 941

24 листопада, неділя

"Динамо" – "Маріуполь" – 6 792

"Карпати" – "Олімпік" – 754

"Колос" – "Десна" – 1 369

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол УПЛ Статистика
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