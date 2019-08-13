В 37 років несподівано загинув футболіст збірної Гондурасу

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Помер Волтер Мартінес
Помер Волтер Мартінес / Фото з відкритих джерел

Волтер Мартінес, півзахисник збірної Гондурасу загинув 13 серпня у віці 37 років. Імовірною причиною смерті називають серцевий напад.

Про це повідомляє офіційний Twitter чемпіонату світу з футболу.

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Гравець, який допоміг збірній своєї країни на чемпіонат світу в 2010 році (другий раз в історії Гондурасу), помер вранці в квартирі свого друга Хосе Фернандеса.

Друзі всю ніч провели в нічному клубі. Через кілька годин після повернення в будинок Хосе, він знайшов Волтера на підлозі спальні. Чоловік намагався привести товариша в свідомість, викликав швидку, яка приїхала через кілька хвилин, але врятувати Мартінеса не вийшло.

За свою кар'єру півзахисник провів 49 матчів у складі збірної Гондурасу, в яких забив 12 голів. 

 

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Теги: Спорт Футбол Гондурас
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