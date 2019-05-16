В Альвареса незадоволені, що проведуть захист титулу проти українського боксера Дерев'янченка

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Сауль Альварес
Сауль Альварес / cdn.vox-cdn.com

Президент Golden Boy Promotions Ерік Гомес незадоволений рішенням IBF зобов'язати мексиканця Сауля Альвареса, який також володіє поясами WBC і WBA (Super), провести захист пояса проти українця Сергія Дерев'янченка.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая (25-4, 13 КО). Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF. У WBC Дерев'янченко піднявся на четверте місце.

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У середу, 15-го травня, стало відомо, що IBF зобов'язала Сауля Альвареса провести захист пояса від обов'язкового претендента – Сергія Дерев'янченка.

Знаєте, що здивувало? Причому здивувало неприємно... Те, що в цей раз ми не отримали вітальний лист від IBF, як це прийнято. Були листи від Маурісіо Сулеймана і WBC. Були листи від Джильберто Мендоси і WBA. А від IBF не було нічого...

Рішення IBF... Послухайте, ми тільки що перемогли Денні Джейкобса, а нам кажуть битися з хлопцем, якого переміг Джейкобс... Приблизно на наступному тижні у нас відбудеться зустріч з Альваресом. Тоді й вирішимо, що робити далі. Я не знаю, що скаже Сауль,
– сказав Ерік Гомес.

Що стосується слів промоутера Альвареса про Джейкобса, то український боксер програв американцю 27-го жовтня 2018 року за титул IBF. 4 травня Альварес одноголосним рішенням суддів переміг американця Джейкобса й забрав пояс.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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