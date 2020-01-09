В андеркарті бою Далакян – Перес відбудеться незвичний боксерський турнір

8 лютого в Києві українець Артем Далакян захищатиме титул WBA в найлегшій вазі (50,8 кілограма) проти Хосбера Переса з Венесуели. В Андеркарті цього бою відбудеться незвичний турнір.

Організатори вирішили провести турнір "Ти – чемпіон", у форматі якого вісім боксерів проведуть трираундові бої. Переможець же буде визначений за олімпійською системою – чвертьфінали, півфінали та фінал.

До слова: Суперника Далакяна можуть оштрафувати на 25 тисяч доларів перед чемпіонським боєм в Києві

Такий турнір покликаний відкривати нові імена в боксі та користується популярністю в США і Великобританії. А в Україні відбудеться вперше, запевнили організатори.

Розклад боїв

Вадим Титаренко (Харків) – Руслан Бєлінський (Біляївка)

Микита Рибка (Харків) – Ігор Садовник (Одеса)

Радіон Гузько (Кам'янське) – Сергій Сорока (Краснокутськ)

Артем Корнієнко (Миргород) – Артем Судоплатов (Павлоград)

Турнір відбудеться в рамках напівсередньої ваги (67,7 кілограма).