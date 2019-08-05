В анексованому Криму через шторм загинули чемпіонка та віце-чемпіонка світу з кікбоксингу
Дві російські спортсменки, які займалися кікбоксингом, загинули в анексованому Росією Криму при купанні в шторм. Нещасний випадок стався у неділю, 4-го серпня, в окупованому Севастополі.
Про це заявив заступник начальника так званого управління забезпечення заходів цивільного захисту уряду міста Володимир Безпалий, повідомляє "Інтерфакс-Росія".
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Не дивлячись на попередження про штормову погоду, при купанні потонули двоє дівчат: мешканка Москви 1986 року народження і мешканка Мурманська 1992 року народження. Одна – чинна чемпіонка світу з кікбоксингу, друга – віце-чемпіонка,
– сказав Безпалий на нараді так званого міського уряду в понеділок.
За його словами, нещасний випадок стався 4 серпня на території яхт-клубу. Підняти тіла з води вдалося не відразу через погодні умови, при яких катери не могли вийти в море.
За попередніми даними, одна дівчина стрибнула з пірса в штормове море – у хвилю. Ймовірно, її вдарило об пірс, друга дівчина кинулася її рятувати,
– уточнив Безпалий.
Так званий тимчасовий в.о. губернатора Михайло Развожаев попросив правоохоронні органи оцінити дії керівництва яхт-клубу.
Заступник начальника так званого управління пояснив, що для купання це місце не призначене, рятувальників у клубу немає, про подію повідомила охорона.
Тіла спорстменок вже опізнані
У Севастополі тіло чемпіонки світу з кікбоксингу Фатіми Джакубокойової і віце-чемпіонки світу Еліни Гісмеєвої були витягнуті з води й впізнані, повідомив "Інтерфаксу-Росія" президент Федерації кікбоксингу Росії Вадим Українцев.
Еліна Гісмеєва. Фото: з відкритих джерел
Він розповів, що дівчат дістали з води. Батьки загиблих вже вилетіли на місце події.
Джакубова тв Гісмеєва перед відправленням в аеропорт вирішили прогулятися по набережній. В останній раз їх бачили за півгодини до трагедії.
Спортсменки сильного рівня. Джагубова вже років сім у збірній Росії, у неї залишився син. Гісмеєва – заслужений майстер спорту, її батько (Алмаз Гісмеєв) – знаменитий боєць свого часу. Вона єдина його дочка,
– сказав Українцев.
За його словами, федерація надасть допомогу сім'ям загиблих. Як розповів Українцев, у суботу в Севастополі завершилися збори команди. У неділю ввечері повинна була вилетіти група спортсменок, яка залишилася.