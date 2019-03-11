В Англії брутальний фанат відправив футболіста у нокдаун прямо на полі: відео
У матчі другої за значимістю англійської ліги Чемпіоншипі стався курйозний момент за участю вболівальника. Під час матчу 36-го туру "Бірмінгем" – "Астон Вілла" уболівальник напав на футболіста.
Дісталося капітану гостей Джеку Грілішу. Інцидент стався на початку зустрічі. Вболівальник вибіг на поле і вдарив ззаду кулаком по голові футболіста.
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Гріліш після удару впав, але уникнув серйозних травм. Стюарди оперативно вивели нападника з поля, зловмисник вже був затриманий і заарештований.
У другому таймі Гріліш відкрив рахунок на 67-й хвилині. Цей гол у підсумку став єдиним, "Астон Вілла" здобула перемогу в міському дербі з мінімальним рахунком.
Джерело: 24 Канал
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