В Англії футболіст виконав найгірший пенальті в історії: курйозне відео

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Берсант Цілина
Берсант Цілина / Фото з відкритих джерел

Спробу нападника валлійського клубу "Суонсі Сіті" Берсанта Цілини виконати пенальті в матчі проти "Вест Бромвіча" користувачі мережі охрестили "найгіршою в історії".

Відео футбольного казусу в своєму Twitter-акаунті розмістив портал Sky Sports Football.

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Під час розбігу нападник прицілився у кут воріт, однак заплутався у власних ногах. Удар Цілини виявися вкрай невдалим – м’яч відкотився на кілька метрів вбік. "Вест Бромвіч" переміг горе-суперника з рахунком 3:0.

Коментатори матчу заявили, що подібне виконання пенальті бачать в перший раз в житті і порадили Цілині частіше відпрацьовувати удар, щоб в майбутньому уникнути подібних помилок.

Зазвичай я дуже впевнений під час пробиття пенальті. Все пішло не своєю чергою і я послизнувся. Але якщо мені знову випаде шанс, я буду першим, хто підійде і спробує знову,
– прокоментував свій фейл гравець, якого цитує клубний сайт.

"Вест Бромвіч" йде на четвертому місці у турнірній таблиці Чемпіоншипа з 11-очковим відставанням від лідера "Норвіча". "Суонсі" – 15-й.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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