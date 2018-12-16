В Англії футболісту наступили на голову, його в жахливому стані доставили в лікарню: відео (18+)
Нападник англійського "Редінга" Нелсон Олівейра отримав жахливу травму під час домашнього матчу проти "Астон Вілли" в рамках 30-го туру Чемпіоншипа.
Захисник гостей Тайрон Мінгз боровся з 27-річним португальцем. У результаті нападник упав на спину, а Мінгз за інерцією наступив йому на обличчя.
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Олівейра був доставлений в лікарню.
Згодом у мережі також з'явилися фото обличчя футболіста після інциденту.
Зазначимо, що в одному з минулих сезонів Мінгз також наступив на обличчя Златану Ібрагімовичу, коли той ще виступав за "Манчестер Юнайтед".
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Джерело: 24 Канал
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