В Англії футболісту наступили на голову, його в жахливому стані доставили в лікарню: відео (18+)

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Футболісту наступили на голову
Футболісту наступили на голову / football.london

Нападник англійського "Редінга" Нелсон Олівейра отримав жахливу травму під час домашнього матчу проти "Астон Вілли" в рамках 30-го туру Чемпіоншипа.

Захисник гостей Тайрон Мінгз боровся з 27-річним португальцем. У результаті нападник упав на спину, а Мінгз за інерцією наступив йому на обличчя.

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Олівейра був доставлений в лікарню.

 

 

Згодом у мережі також з'явилися фото обличчя футболіста після інциденту.

Зазначимо, що в одному з минулих сезонів Мінгз також наступив на обличчя Златану Ібрагімовичу, коли той ще виступав за "Манчестер Юнайтед".

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Теги: Футбол Спорт
Джерело: 24 Канал
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