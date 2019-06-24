В Англії матч жіночої збірної з футболу встановив рекорд по переглядах, він завершився скандалом

Жіноча збірна Англії з футболу вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу. В 1/8 фіналу англійки перемогли збірну Камеруну, а матч встановив рекорд на вітчизняному телебаченні.

Як повідомляє BBC, поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу переглянули 6,9 мільйона глядачів в Англії. Це є абсолютним рекордом жіночого футболу в країні.

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Збірна Англії перемогла камерунок з розгромним рахунком 3:0. Однак результат матчу переконливий тільки на табло. Після поєдинку розгорнувся скандал. Зокрема, він був спричинений суддівськими рішеннями.

Все розпочалося на 14-й хвилині. Простріл гравчині збірної Англії був перерваний футболісткою з Камеруну. Дівчина погано опрацювала м'яч, і він відлетів до воротарки. Голкіперка прийняла рішення взяти м'яч в руки, а судді вирішили, що це був пас назад. У результаті був призначений вільний удар, з якого англійки й забили перший гол.

У кінці першого тайму Англія подвоїла перевагу, але суддя скасувала гол, зафіксувавши положення поза грою. Відеоперегляд показав, що ніякого офсайду не було. Гол був зарахований, що викликало справжню злість у збірній Камеруну.



Фото: twitter.com/LastWordFC

Розлючені камерунські дівчата звинуватили ФІФА, під егідою якої відбувалася гра, у расизмі й не хотіли виходити на другий тайм. Ситуація була настільки серйозною, що представникам ФІФА довелося підходити до гравчинь і просити їх продовжити матч.

Репортери BBC, які були на місці подій, розповіли, що відбувалося в перерві матчу. Зокрема, за їх словами, камерунки плакали. Зрештою, збірна Камеруну вийшла на другий тайм.

Але початок другого тайму породив новий сплеск негативних емоцій. Африканська збірна забила гол, який був спочатку зарахований, а потім, після використання системи VAR, скасований.

8-й чемпіонат світу з футболу серед жінок проходить у Франції з 7 червня до 7 липня 2019 року. У чвертьфінал вже вийшли збірні Німеччини, Франції, Норвегії та Англії.

Найбільше перемог на чемпіонаті світу в збірної США – три (1991, 1999, 2015). Двічі поспіль жіночий Мундіаль вигравала Німеччина (2003, 2007). По одній перемозі у Норвегії (1995) та Японії (2011).