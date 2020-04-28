В Англії раптово помер легендарний форвард "Ліверпуля" і "Манчестер Сіті" Майкл Робінсон

Колишній нападник "Манчестер Сіті", "Ліверпуля" та збірної Ірландії Майкл Робінсон помер на 62-му році життя. Робінсон помер після довгої боротьби з меланомою, від якої страждав з грудня 2018 року.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на сім'ю спортсмена.

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Незважаючи на невтішний діагноз, він продовжував працювати коментатором на Movistar + і Cadena SER практично до останнього дня свого життя.

"З великим сумом повідомляємо про смерть Майкла. Ця новина створює порожнечу всередині нас, але ми згадуємо велику кількість подій, наповнених любов'ю, що ви для нього дали. Ми вдячні вам, що він був таким щасливим і ніколи не був один", – сказано в заяві про смерть.

Що відомо про Майкла Робіносона?

Крім виступів за "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті", Майкл Робінсон також грав у складі "Брайтона", "Престона", КПР і "Осасуни".

Робінсон в 1984 році зумів виграти з "Ліверпулем" АПЛ, Кубок Англії і Кубок Європи.

Також Робінсон завжди був багатогранним персонажем. Його образ використовувався в дуже популярній відеогрі в 90-х роках. Майкл озвучував одного з героїв анімаційних фільмів "Шрек" і "Шрек-2". Був відданим шанувальником регбі, а також директором "Кадіса".

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