В Англії знайшли рішення, як дограти АПЛ
В Англії розглядають варіанти, як дограти матчі Прем'єр-ліги. Поєдинки найвищого англійського дивізіону можуть вмістити в п'ять тижнів, а вболівальники не відвідуватимуть матчі до листопада.
Як повідомляє The Telegraph, кожен клуб протягом 35 днів гратиме двічі в тиждень. Наразі обговорюється технічна можливість показати всі матчі при вкрай щільному графіку.
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На цей момент 16 клубам з АПЛ залишилося провести 9 матчів, ще 4 команди повинні зіграти 10 поєдинків.
Крім того, в щільний розклад необхідно включити матчі Кубка Англії. Наразі зіграно тільки матчі 1/8 фіналу.
17 квітня клуби АПЛ проведуть конференцію. Головним питання буде, як і коли поєдинки зможуть початися знову.
В Англії сподіваються, що футбольний сезон поновиться у червні. Однак існують і побоювання, що грати при порожніх трибунах доведеться до листопада.
Старт наступного сезону в Англії запланований на 8 серпня. АПЛ може відкласти його початок заради збереження цілісності попереднього.
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