В Англії знайшли рішення, як дограти АПЛ

В Англії розглядають варіанти, як дограти матчі Прем'єр-ліги. Поєдинки найвищого англійського дивізіону можуть вмістити в п'ять тижнів, а вболівальники не відвідуватимуть матчі до листопада.

Як повідомляє The Telegraph, кожен клуб протягом 35 днів гратиме двічі в тиждень. Наразі обговорюється технічна можливість показати всі матчі при вкрай щільному графіку.

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На цей момент 16 клубам з АПЛ залишилося провести 9 матчів, ще 4 команди повинні зіграти 10 поєдинків.

Крім того, в щільний розклад необхідно включити матчі Кубка Англії. Наразі зіграно тільки матчі 1/8 фіналу.

17 квітня клуби АПЛ проведуть конференцію. Головним питання буде, як і коли поєдинки зможуть початися знову.

В Англії сподіваються, що футбольний сезон поновиться у червні. Однак існують і побоювання, що грати при порожніх трибунах доведеться до листопада.

Старт наступного сезону в Англії запланований на 8 серпня. АПЛ може відкласти його початок заради збереження цілісності попереднього.

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