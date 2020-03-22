В "Аталанті" українця Маліновського четверо працівників померло через коронавірус

Український півзахисник Руслан Маліновський виступає за команду "Аталанта". Вона з міста Бергамо, що у провінції Ломбардія. Саме ця провінція найбільше постраждала від коронавірусу в Італії.

На офіційному сайті "Аталанти" опублікували повідомлення про смерть двох працівників. Альбіно Броньї працював з молодіжними командами "Аталанти" майже 30 років. Северіно Поссенті був масажистом в клубі.

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До цього в клубі повідомили про смерть від коронавірусу двох тренерів в академії "Аталанти" – Енцо Марандо та Енцо Доніні. Відтак кількість загиблих внаслідок зараження Covid-19 в "Аталанті" досягла чотирьох осіб.

Кількість інфікованих осіб в Італії на коронавірус – понад 53 тисячі осіб. Це другий показник в світі після Китаю.

Станом на 22 березня загинули 4 825 осіб. Серед них три українки.

В місті Бергамо тіла померлих від коронавірусу доводиться перевозити з міста. Місцевий крематорій просто не може впоратися з такою великою кількістю тіл.

Серед інфікованих є футболісти. Covid-19 виявили у трьох гравців "Ювентуса" – Даніеле Ругані, Блеза Матюіді та Пауло Дібали. При цьому з Ругані та Дібалою інфікувалися і їх дівчата, перша з який ще й вагітна.

Також відомі випадки зараження гравцями "Сампдорії" та "Фіорентини".

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