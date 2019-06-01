В аварії загинув Хосе Антоніо Реєс – колишній футболіст збірної Іспанії

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Промер Хосе Антоніо Реєс
Промер Хосе Антоніо Реєс

Іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув внаслідок аварії в Іспанії. Аварія трапилася між містами Севілья та Утрера в Іспанії.

Деталі аварії поки невідомі. Однак про смерть 35-літнього футболіста повідомив футбольний клуб "Севілья", вихованцем якого був Хосе Антоніо Реєс.

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Саме за "Севілью" виступав Реєс з 2004 до 2007 року. Згодом він повернувся до цього клубу у 2012 році. І виступав за "Севілью" до 2016 року. Також в його кар'єрі були англійський "Арсенал", мадридські "Реал" та "Атлетіко", португальська "Бенфіка", а також "Еспаньйол". Останнім клубом футболіста був "Естрамадура". Виступав і за збірну Іспанії.

За свою кар'єру Хосе Антоніо Реєс ставав чемпіоном Англії та Іспанії, вигравав Кубки Англії, Іспанії та Португалії, п'ять разів перемагав у Лізі Європи, і ще один – у Суперкубку УЄФА.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Втрати
Джерело: 24 канал
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