В аварії загинув Хосе Антоніо Реєс – колишній футболіст збірної Іспанії

Іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув внаслідок аварії в Іспанії. Аварія трапилася між містами Севілья та Утрера в Іспанії.

Деталі аварії поки невідомі. Однак про смерть 35-літнього футболіста повідомив футбольний клуб "Севілья", вихованцем якого був Хосе Антоніо Реєс.

No podríamos ofrecer una noticia peor. Ha fallecido en accidente de tráfico nuestro querido canterano José Antonio Reyes. Descanse en paz. pic.twitter.com/RC26QJ6zOz — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 1 червня 2019 р.

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Саме за "Севілью" виступав Реєс з 2004 до 2007 року. Згодом він повернувся до цього клубу у 2012 році. І виступав за "Севілью" до 2016 року. Також в його кар'єрі були англійський "Арсенал", мадридські "Реал" та "Атлетіко", португальська "Бенфіка", а також "Еспаньйол". Останнім клубом футболіста був "Естрамадура". Виступав і за збірну Іспанії.

За свою кар'єру Хосе Антоніо Реєс ставав чемпіоном Англії та Іспанії, вигравав Кубки Англії, Іспанії та Португалії, п'ять разів перемагав у Лізі Європи, і ще один – у Суперкубку УЄФА.