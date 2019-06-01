В аварії загинув Хосе Антоніо Реєс – колишній футболіст збірної Іспанії
Іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув внаслідок аварії в Іспанії. Аварія трапилася між містами Севілья та Утрера в Іспанії.
Деталі аварії поки невідомі. Однак про смерть 35-літнього футболіста повідомив футбольний клуб "Севілья", вихованцем якого був Хосе Антоніо Реєс.
Читайте також: Помер Нікі Лауда – триразовий чемпіон "Формули-1"
Саме за "Севілью" виступав Реєс з 2004 до 2007 року. Згодом він повернувся до цього клубу у 2012 році. І виступав за "Севілью" до 2016 року. Також в його кар'єрі були англійський "Арсенал", мадридські "Реал" та "Атлетіко", португальська "Бенфіка", а також "Еспаньйол". Останнім клубом футболіста був "Естрамадура". Виступав і за збірну Іспанії.
За свою кар'єру Хосе Антоніо Реєс ставав чемпіоном Англії та Іспанії, вигравав Кубки Англії, Іспанії та Португалії, п'ять разів перемагав у Лізі Європи, і ще один – у Суперкубку УЄФА.