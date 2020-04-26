В "Аяксі" розлючені завершенням чемпіонату Нідерландів: Цей трофей відібрали у нас

Капітан "Аякса" Душан Тадіч прокоментував дострокове завершення чемпіонату Нідерландів. Там вирішили завершити сезон достроково, не визначаючи чемпіона країни. "Аякс" утримував перше місце.

Тадіч в інтерв'ю Ajax Life заявив, що навіть в умовах пандемії коронавірусу потрібно було оголосити чемпіона Нідерландів.

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Ти хочеш стати чемпіоном щороку, зараз "Аякс" на вершині таблиці. Навіть у подібних умовах повинні оголосити чемпіона. Здорово, що турнір згорнули достроково, але перше місце – перше місце,

– сказав серб.

За його словами, усі клуби заздалегідь узгодили правила щодо визначення чемпіона при рівній кількості очок.

Після 25 турів "Аякс" та АЗ набрали рівну кількість балів – по 56. Але "Аякс" був на першому місці завдяки додатковим показникам.

Правила говорять, що враховується різниця м'ячів, а не результат очних зустрічей за однакової кількості очок. Якби ми домовилися про те, що вирішують очні матчі, АЗ був би законним чемпіоном,

– стверджує Тадіч.

На думку серба, два чемпіони Нідерландів – не варіант. "Ми домовилися, що різниця голів – основний показник при рівності очок. Все дуже просто, і "Аякс" повинен бути оголошений чемпіоном. Цей трофей відібрали у нас", – сказав Тадіч.

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Водночас голова профспілки професійних футболістів Нідерландів Євген Левченко в коментарі "Р-Спорт" заявив, що "Аякс" не протестував проти рішення завершити сезон.

Натомість АЗ не погоджується з поділом місць у турнірній таблиці.

Зокрема, завдяки першій сходинці "Аякс" отримав право почати виступ в наступному розіграші Ліги чемпіонів з раунду плей-офф кваліфікації, водночас АЗ – з 2-го відбіркового раунду.

У заяві на своєму офіційному сайті клуб з Алкмара висловив незгоду з таким підходом.

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