В Бахмуті за два дні до змагань скасували чемпіонат України через проблеми з водою

Командний чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів, який повинен був пройти 1-2 червня в Бахмуті, Донецька область скасований через відключення в місті водопостачання.

Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

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Виконком Федерації легкої атлетики України ухвалив таке рішення за два дні до початку змагань, коли деякі команди вже були готові виїжджати в Бахмут.

Справа в тому, що 29 травня Управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації повідомило ФЛАУ, що з 27 травня в місті Бахмут через борги комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу" призупинено водопостачання. Це може послужити причиною запалення інфекційних захворювань і створення несприятливої ​​санітарно-епідеміологічної ситуації в місті.

В результаті, ФЛАУ прийняла рішення скасувати чемпіонат України, не дивлячись на те, що усвідомлює всі незручності, які таке рішення за собою потягне.

На найближчому засіданні Ради ФЛАУ буде прийнято рішення про можливе перенесення командного чемпіонату України серед юніорів або проведення інших змагань для цієї вікової групи.

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