У білоруському топ-клубі спалах коронавірусу – захворіли 23 хокеїсти

У білоруському хокейному клубі "Нєман" зафіксували спалах коронавірусу. Першими позитивний тест здали 4 фінських гравця команди, які нещодавно повернулися додому.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live з посиланням на джерела в клубі.

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Першими хокеїстами, які здали позитивні тести на COVID-19, стали фінські легіонери команди Валттері Хієтанен, Йоонас Хуррі, Самі Єкунен і Тімо Хільтунен, які повернулися на батьківщину. У них взяли аналізи в аеропорту Гельсінкі ще 13 квітня.

Пізніше стало відомо, що захворіли нападник Микита Бастрикін і голкіпер Віктор Мойсєєнко. Найбільше заражених виявилося серед хокеїстів фарм-клубу "Нєман-2" і юніорського складу – 17 осіб підліткового віку. За попередньою інформацією, молодих хокеїстів ізолювали на одній з баз відпочинку.

Хокейний сезон у Білорусі завершився у березні, натомість в країні почалась футбольна першість – її грають з глядачами на трибунах. При цьому влада держави замовчує інформацію про небезпечну хворобу.

У чемпіонаті країни "Нєман" добрався до півфіналу, де поступився в серії солігорському "Шахтарю".

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