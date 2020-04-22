24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

У білоруському топ-клубі спалах коронавірусу – захворіли 23 хокеїсти

-
ХК "Нєман" / Пресслужба клубу

У білоруському хокейному клубі "Нєман" зафіксували спалах коронавірусу. Першими позитивний тест здали 4 фінських гравця команди, які нещодавно повернулися додому.

Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live з посиланням на джерела в клубі.

Читайте також У хокеїста, з яким грав Лукашенко, виявили коронавірус

Першими хокеїстами, які здали позитивні тести на COVID-19, стали фінські легіонери команди Валттері Хієтанен, Йоонас Хуррі, Самі Єкунен і Тімо Хільтунен, які повернулися на батьківщину. У них взяли аналізи в аеропорту Гельсінкі ще 13 квітня.

Пізніше стало відомо, що захворіли нападник Микита Бастрикін і голкіпер Віктор Мойсєєнко. Найбільше заражених виявилося серед хокеїстів фарм-клубу "Нєман-2" і юніорського складу – 17 осіб підліткового віку. За попередньою інформацією, молодих хокеїстів ізолювали на одній з баз відпочинку.

Хокейний сезон у Білорусі завершився у березні, натомість в країні почалась футбольна першість – її грають з глядачами на трибунах. При цьому влада держави замовчує інформацію про небезпечну хворобу.

У чемпіонаті країни "Нєман" добрався до півфіналу, де поступився в серії солігорському "Шахтарю".

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Коронавірус COVID-19 Новини Білорусі Спорт Хокей
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 09:07 "Карпати" запропонували свого кандидата на посаду президента УПЛ
Футбол 249
21 квітня , 23:50 Що таке сквірт, як виникає та скільки жінок до нього схильні
Здорове життя 99025
сьогодні , 04:01 Найкривавіше масове вбивство в історії Канади: кількість загиблих зросла
Новини світу 98714
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 21 квітня: карантин в Україні продовжать, нове ускладнення COVID-19
Новини України 22442
сьогодні , 07:45 Унікальна база ФК "Рух", єдиний кандидат на пост президента УПЛ: новини спорту 21 квітня
Інші види спорту 431
сьогодні , 09:09 Пожежа у Чорнобильській зоні: лишилися три осередки вогню – фото і відео
Новини України 133184
сьогодні , 09:46 Від коронавірусу в Україні померли 174 людини: список по областях
Лікування 70525
сьогодні , 09:33 Як займатися спортом в умовах карантину: поради тренера
Інші види спорту 1077
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
18 квітня 17:40 Українська красуня Білодід запустила новий челендж, підтягнувшись 67 разів: відео
Юрій Семенюк
17 квітня 14:35 Помер чемпіон світу з футболу Хантер: причина смерті
Михайло Гема
17 квітня 10:57 Як і де можна займатися спортом під час карантину
Ігор Саджениця
16 квітня 17:06 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
16 квітня 12:57 Збірну України з біатлону очолить успішний іноземний тренер
Михайло Гема

Новини
Більше новин