В Болівії футбольний арбітр помер прямо під час матчу: трагічне відео
Під час матчу 25-го туру чемпіонату Болівії між "Олвейс Реді" та "Орієнте Петролеро" стався трагічний інцидент.
В результаті зупинки серця прямо під час футбольного матчу помер арбітр Віктор Уртадо, повідомляє Lostiempos.com.
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У другій половині зустрічі 32-річний рефері несподівано впав на газон – медпрацівникам обох колективів довелося реанімувати Уртадо прямо на полі і тут же відправити в госпіталь.
У Болівії футбольний арбітр помер під час матчу: дивіться відео
Повідомляється, що лікарі команд реанімували Уртадо, але вже в лікарні у нього відбулася повторна зупинка серця. Врятувати суддю після двох інфарктів не вдалося.
Родину рефері підтримав президент Болівії Ево Моралес, який відгукнувся на трагедію у Twitter.
Ми оплакуємо смерть Віктора Уго Уртадо, який судив матч між "Always Ready" і "Орієнте Петролеро". Наші співчуття його родині, друзям і колегам. Це скорботний день для болівійського футболу,
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що гра продовжилась, а "Олвейс Реді" у підсумку розгромив суперника з рахунком 5:0.