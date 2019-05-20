В Болівії футбольний арбітр помер прямо під час матчу: трагічне відео

Під час матчу 25-го туру чемпіонату Болівії між "Олвейс Реді" та "Орієнте Петролеро" стався трагічний інцидент.

В результаті зупинки серця прямо під час футбольного матчу помер арбітр Віктор Уртадо, повідомляє Lostiempos.com.

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У другій половині зустрічі 32-річний рефері несподівано впав на газон – медпрацівникам обох колективів довелося реанімувати Уртадо прямо на полі і тут же відправити в госпіталь.

У Болівії футбольний арбітр помер під час матчу: дивіться відео

Повідомляється, що лікарі команд реанімували Уртадо, але вже в лікарні у нього відбулася повторна зупинка серця. Врятувати суддю після двох інфарктів не вдалося.

Родину рефері підтримав президент Болівії Ево Моралес, який відгукнувся на трагедію у Twitter.

Ми оплакуємо смерть Віктора Уго Уртадо, який судив матч між "Always Ready" і "Орієнте Петролеро". Наші співчуття його родині, друзям і колегам. Це скорботний день для болівійського футболу,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що гра продовжилась, а "Олвейс Реді" у підсумку розгромив суперника з рахунком 5:0.

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