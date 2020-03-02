В чемпіонаті Італії скасували ще один матч через коронавірус

Черговий матч 26-го туру італійської Серії А з футболу, у якому повинні були зустрітись "Сампдорія" та "Верона" – перенесли. Це вже шостий поєдинок цього туру, який не відбудеться.

Як повідмоляє Football Italia, матч перенесли на іншу дату, яка поки що не повідомляється.

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Планувалося, що зустріч відбудеться 2-го березня без глядачів, але в підсумку було прийнято рішення її зовсім скасувати.

П'ять матчів 26-го туру чемпіонату Італії (Серії А), які були перенесені раніше через поширення коронавірусу відбудуться 13 травня.