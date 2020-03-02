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В чемпіонаті Італії скасували ще один матч через коронавірус

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"Сампдорія" – "Верона" / topsports.am

Черговий матч 26-го туру італійської Серії А з футболу, у якому повинні були зустрітись "Сампдорія" та "Верона" – перенесли. Це вже шостий поєдинок цього туру, який не відбудеться.

Як повідмоляє Football Italia, матч перенесли на іншу дату, яка поки що не повідомляється.

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Планувалося, що зустріч відбудеться 2-го березня без глядачів, але в підсумку було прийнято рішення її зовсім скасувати.

П'ять матчів 26-го туру чемпіонату Італії (Серії А), які були перенесені раніше через поширення коронавірусу відбудуться 13 травня.

Про те, що матчі перенесено на 13 травня повідомила Серія А на своєму офіційному сайті.

Яка ситуація в Італії з коронавірусом

Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

Натомість Генконсульство України в Мілані тимчасово зупинило прийом громадян та видачу документів

В Італії померло 34 людини, у яких виявили коронавірус. Загалом кількість хворих на коронавірус Covid-2019 у країні становить майже 1694 особи.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Здоров'я Коронавірус Covid-19 Спорт Серія А Футбол
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