В "Динамо" може повернутися скандальний футболіст

31-річний український центральний захисник ПАОКа Євген Хачеріді близький до досягнення угоди з київським "Динамо".

Центрбек впевнений, що продовжить кар'єру в Україні і зможе знову заграти на високому рівні, повідомляє Paokvoice.com.

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Хачеріді проводить підготовку до нового сезону в Києві. В кінці травня стало відомо, що українець може отримати статус вільного агента в ПАОКу.

Хачеріді перебрався до Грецію в травні минулого року, але з тих пір зіграв лише 11 матчів у всіх турнірах. При цьому в грецькій Суперлізі захисник виходив на поле всього 3 рази. Взимку ПАОК хотів продати українця і займався активним пошуком покупця, але центрбек залишився в Греції.

Контракт Хачеріді належав "Динамо" з 2007-го по 2018 роки, після чого футболіст перейшов в ПАОК.

Орієнтовна вартість футболіста складає 1,75 мільйона євро. Його контракт з ПАОКом розрахований до літа 2021 року.