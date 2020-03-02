24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

В "Динамо" тільки один футболіст, який б'ється за емблему клубу, – легенда збірної України

- Читать новость на русском
Артем Федецький / ФК "Карпати"

Колишній гравець "Карпат" та збірної України Артем Федецький поділився думкою про ситуацію в київському "Динамо".

На думку футболіста, в "Динамо" залишився тільки один гравець, який справді б'ється за емблему клуба.

Читайте також: Зеленський особисто обірвав кар'єру легендарному футболісту "Карпат" та збірної України

"Динамо" вже не те... На мою думку, там залишився тільки один футболіст, який б'ється за емблему клубу – це Сидорчук. Більшість... Є перспективний Циганков, який, на жаль, не готовий, тому що не пройшов зимові збори. І багато посередніх легіонерів. Наші хлопці набагато краще, більше заслуговують основного складу, краще знають клубні традиції і що це таке – бренд "Динамо",
– сказав Федецький у інтерв'ю "Футбол 24".

Нагадаємо, що 28 лютого "Динамо" несподівано програло "Дніпру-1" у матчі зі скандальним використанням системи VAR – 3:1. "Біло-сині" залишилися у меньшості вже на шостій хвилині зустрічі.

  • У "Карпатах" Федецький провів останній матч в грудні 2018 року, потім був переведений в дубль, а ще влітку балотувався в депутати, але в парламент не потрапив.
  • Федецький балотувався в народні депутати від партії "Слуга народу" по 118 виборчому округу у Львові. У підсумку він став третім.
Як зробити сирники: прості рецепти приготування
сьогодні
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:50 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
сьогодні 21:09 Друга серія документального фільму "Невідоме Динамо" – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 20:18 Джошуа – Пулєв: боксери вперше зустрілися у палкій дуелі поглядів – відео
Юрій Семенюк
сьогодні 13:29 Календар Кубка світу з біатлону та розклад всіх гонок
Юрій Семенюк
сьогодні 12:12 Українське дербі в НБА: Лень вперше обіграв Михайлюка в результативному матчі – відео
Юрій Семенюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук