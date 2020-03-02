В "Динамо" тільки один футболіст, який б'ється за емблему клубу, – легенда збірної України

Колишній гравець "Карпат" та збірної України Артем Федецький поділився думкою про ситуацію в київському "Динамо".

На думку футболіста, в "Динамо" залишився тільки один гравець, який справді б'ється за емблему клуба.

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"Динамо" вже не те... На мою думку, там залишився тільки один футболіст, який б'ється за емблему клубу – це Сидорчук. Більшість... Є перспективний Циганков, який, на жаль, не готовий, тому що не пройшов зимові збори. І багато посередніх легіонерів. Наші хлопці набагато краще, більше заслуговують основного складу, краще знають клубні традиції і що це таке – бренд "Динамо",

– сказав Федецький у інтерв'ю "Футбол 24".

Нагадаємо, що 28 лютого "Динамо" несподівано програло "Дніпру-1" у матчі зі скандальним використанням системи VAR – 3:1. "Біло-сині" залишилися у меньшості вже на шостій хвилині зустрічі.