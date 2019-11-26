В дитинстві мріяв, що стану відомим футболістом, – Олександр Усик

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Олександр Усик / facebook.com/Alexanderusyk

Претендент на пояс WBO в суперважкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) зізнався, що в дитинстві мріяв стати знаменитим футболістом і грати на великих стадіонах.

Про це український боксер розповів у інтерв'ю Артуру Мхітаряну.

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Я не думав, що стану професійним боксером, а вважав, що буду знаменитим футболістом. Я грав в футбол, говорив мамі, що куплю вертоліт. Мріяв про великий стадіон, думав про це. Але я жив в селі і вважав, що це взагалі неможливо.

Чого точно я не хотів, так це кожен день ходити на роботу на завод. Я говорив мамі: "Не хочу так працювати, як ви, чекати цю місячну зарплату, від зарплати до зарплати працювати". Може бути це грубо тоді звучало", – сказав Усик.

Нагадаємо, останній поєдинок Усик провів проти американця Чазза Візерспуна 13 жовтня 2019 року. Бій було закінчено після сьомого раунду – суперник українця відмовився від продовження.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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