В "Дніпрі-1" побили футболістів "Динамо": відео

Гравці "Динамо" Владислав Супряга та Сергій Булеца, які наступний сезон на правах оренди проведуть у складі СК "Дніпро-1", пройшли посвячення в новій команді.

Гравцям довелося пробігти крізь стрій нових партнерів по команді, які рясними ударами пригостили новачків команди.

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Як Супряга та Булеца пройшли посвяту в Дніпро-1: дивітсья відео

Спорт 24 писав, що "Дніпро-1" оголосив про підписання ще трьох новачків. Ними стали Сергій Булеца, Владислав Супряга і Олександр Кобахідзе.

Сергій Булеца і Владислав Супряга підписали орендні угоди з СК "Дніпро-1" терміном на один рік. Їх контракти належать київському "Динамо". 32-річний грузин Олександр Кобахідзе поставив підпис під контрактом за схемою "1 + 1". Він став першим легіонером в історії клубу.

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