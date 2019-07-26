В Дніпрі загадково помер 36-річний чемпіон Європи зі стрибків у воду

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Помер Юрій Шляхов
Помер Юрій Шляхов / Фото з відкритих джерел

У Дніпрі помер 22-разовий чемпіон України зі стрибків у воду Юрій Шляхов. Спортсмену було 36 років.

Спортсмен помер при загадкових обставинах. Тіло Шляхова виявила в квартирі його мати, повідомляє "Апостроф".

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Стрибун у воду 22 рази ставав чемпіоном України, першу подібну медаль виграв вже в 14-річному віці.

У складі збірної України Шляхов завоював золоті медалі чемпіонату Європи і Кубка європейських чемпіонів. Також брав участь в Олімпійських іграх 2004 і 2008 року.

З 2010 року Шляхов завершив спортивну кар'єру, викладаючи в університеті ім. Гончара в Дніпрі на кафедрі фізичного виховання і спорту.

Спорт 24 писав, що російський боксер Максим Дадашев помер 23 липня у США в результаті травм, отриманих під час бою, що відбувся в ніч на 20 липня.

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Теги: Новини Спорту Спорт Стрибки у воду Новини Дніпра
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