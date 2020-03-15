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У Греції застрягла одна зі спортивних збірних України, – міністр Кулеба

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Дмитро Кулеба / Народна Правда

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу SkyUp щодо евакуації українців з Італії повідомив, що у Греції застрягла збірна України.

Однак, про яку саме спортивну збірну йде мова – невідомо. Наразі Україна працює над її поверненям додому.

Дивіться також Брифінг SkyUp щодо евакуації українців з Італії: онлайн-трансляція

Також Кулеба зазначив, що 14 березня Україна вже евакуювала 4 молодіжних збірних з регбі.

Що відомо про евакуацію українців з Італії?
Спеціальний борт компанії SkyUp забере майже сотню українських громадян з італійської Венеції 15 березня. Це люди, які раніше намагалися потрапити в Україну, однак автобуси з ними повернули назад до Італії словенські прикордонники. Через суворі карантинні заходи, введені у країнах ЄС через спалах коронавірусу, українці не можуть самотужки повернутися додому.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Спорту Дмитро Кулеба – новини Спорт
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