В Грузії розпочалися масові арешти футболістів за договірні матчі

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Грузинські футболісти підозрюються у договірних матчах
Грузинські футболісти підозрюються у договірних матчах / sputnik-georgia.ru

У Грузії правоохоронними органами було заарештовано близько 11 футболістів через підозри в організації договірних матчів.

Вісім чинних гравців і троє колишніх футболістів затримані за причетність до договірних матчів у двох провідних національних лігах. Про це повідомляє Служба безпеки Грузії.

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Під підозрою опинилися два поєдинки за участю команд вищої грузинської ліги: "Віт-Джорджія" – "Динамо" (Батумі) (0:2), а також дуель між представниками другої ліги "Гурія" – "Мерані" (1:3). Учасники заробили близько 34 тисяч доларів.

За грузинським законодавством, гравцям може загрожувати від чотирьох до шести років за ґратами.

Федерація футболу Грузії заявила, що співпрацює з розслідуванням. Дворазовий переможець Ліги чемпіонів, колишній футболіст київського "Динамо" Каха Каладзе, який зараз є мером Тбілісі, засудив договірні матчі. "Це не спорт, це щось інше", – заявив він грузинському телебаченню.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Новини Грузії
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