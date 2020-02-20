В хід пішли стільці, вогнегасник та навіть сокира: відео масової бійки на турнірі з боксу
Національну першість Англії з боксу серед юніорів довелося скасувати. Причиною стала масова бійка, яка виникла на турнірі.
Причини масової сутички не вказані. За повідомленням Daily Mail, постраждало четверо осіб.
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Як видно з опублікованих відео з місця події, учасники бійки кидалися стільцями. В один з моментів їх навіть вирішили заспокоїти за допомогою вогнегасника, але це не дуже допомогло.
На ще одному відео видно одного закривавленого чоловіка. В руках у нього сокира. В нього теж кидали стільцями.
Після бійки чотири особи були госпіталізовані. Однак їх життю нічого не загрожує.
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Поліція, яка прибула на місце виклику, нікого не затримала. Але проводить розслідування.
Сам турнір з боксу розпочався в п'ятницю, 14 лютого. Бійка ж відбулася в суботу, 15 лютого. Після цього організатори скасували турнір, який мав тривати до неділі.