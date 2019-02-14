В Ірані телеканал замінив емблему "Манчестер Юнайтед" через зображення диявола: фото
Один з іранських телеканалів використовував в ефірі матча 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестер Юнайтед" і ПСЖ стару емблему "манкуніанців".
Керівництво телеканалу визнало неприпустимим зображення диявола на емблемі англійського клубу у зв'язку з релігійною цензурою, прийнятою в країні.
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Замість сучасної емблеми "Манчестер Юнайтед" був використаний зразок з середини минулого століття, на якому відсутній диявол.
До слова, прізвище "червоні дияволів" "Манчестер Юнайтед" отримали ще за часів легендарного тренера команди Метта Басбі.
12 лютого "Манчестер Юнайтед" у рідних стінах поступився ПСЖ з рахунком 0:2 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Джерело: 24 Канал
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