В Іспанії футбольні вболівальники влаштували моторошний протест з труною: відео

У матчі 23 туру чемпіонату Іспанії з футболу між "Алавесом" та "Леванте" вболівальники провели нестандартну акцію протесту.

Під час поєдинку фанати "Алавеса" провели своєрідний флешмоб на знак протесту проти керівництва Ла Ліги.

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Прихильників клубу обурює те, що Ліга призначає поєдинки команди в будні.

Відтак вболівальники пронесли по стадіону труну. Це, швидше за все, означає, що Ліга вбиває футбол.

El Alavés, se sigue quejando de los horarios, que le pone @LaLiga y la televisión, ellos opinan que el fútbol es para los fines de semana no para los días lunes. pic.twitter.com/6OdeEpqTym — cristian (@CristianAra84) 12 лютого 2019 р.

Зазначимо, що "Алавесу" вдалося перемогти "Леванте" з рахунком 2:0 та покращити позицію в турнірній таблиці. Тепер вони на 6 місці з 35 очками в активі.

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