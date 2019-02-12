В Іспанії футбольні вболівальники влаштували моторошний протест з труною: відео

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"Алавес" святкує гол в матчі з "Леванте"
"Алавес" святкує гол в матчі з "Леванте" / GETTY IMAGES

У матчі 23 туру чемпіонату Іспанії з футболу між "Алавесом" та "Леванте" вболівальники провели нестандартну акцію протесту.

Під час поєдинку фанати "Алавеса" провели своєрідний флешмоб на знак протесту проти керівництва Ла Ліги.

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Прихильників клубу обурює те, що Ліга призначає поєдинки команди в будні.

Відтак вболівальники пронесли по стадіону труну. Це, швидше за все, означає, що Ліга вбиває футбол.

 

 

Зазначимо, що "Алавесу" вдалося перемогти "Леванте" з рахунком 2:0 та покращити позицію в турнірній таблиці. Тепер вони на 6 місці з 35 очками в активі.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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