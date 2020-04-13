В Іспанії заявили, що "Барселона" перебуває на межі економічного і морального банкрутства

Кандидат в президенти "Барселони" Віктор Фонт висловив думку, що клуб попереду чекає важка перебудова, в зв'язку з якою "синьо-гранатові" перебувають під загрозою банкрутства.

За його словами, нинішня політика може завдати серйозної економічний удар по клубу в майбутньому.

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Протягом довгого часу ми попереджали, що" Барселона "рухається прямо до ідеального шторму. Клубу належить замінити краще покоління футболістів у своїй історії, побудувати новий спортивний комплекс і боротися проти компаній з величезними фінансовими ресурсами. Ми пережили засудження клубу у справі Неймара, суперечки між гравцями, співробітниками, перевірку у справі соціальних мереж. Додайте нестійку спортивну політику, розкладання директорату й істотне зниження доходів. Клуб знаходиться під загрозою економічного і морального банкрутства. Гру закінчено,

– заявив Фонт у інтерв'ю Mundo Deportivo.

Крім цього, Віктор Фонт висунув ряд вимог на адресу нинішнього президента каталонців Жозепа Бартомеу. Зокрема, він побажав з повною прозорістю розповісти про фінансове становище клубу, а також прозоро здійснювати трансфери з продажу та купівлі гравців.

Раніше займані посади "Барселони" залишили віцепрезиденти Емілі Русо і Енріке Томбас, а також директори Сільвіо Елаяс, Марія Тейшідор, Хосеп Понт і Хорді Калсамілья.

Причинами відставки директорів могли стати їх невдоволення роботою Бартомеу в цілому і скандалом з соціальними мережами, в який "Барселона" виявилася залучена в лютому.

Хто такий Віктор ФонтВіктор Фонт – підприємець у сфері технологій, засновник компанії, що управляє Delta Partners. Саме він вважається головним конкурентом Хосепа Бартомеу на майбутніх виборах президента "Барселони" в 2021 році.

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