В Іспанії здивовані, чому Шевченко не викликає Зозулю в збірну України

Журналіст El Digital de Albacete Уго Пінья прокоментував чутки про можливу зміну клубу Романа Зозулі, а також висловив здивування ставленням Андрія Шевченка до форварда "Альбасете".

Спорт 24 писав, що Роман Зозуля вперше з лютого відзначився голом у матчі Сегунди. У поєдинку з "Тенеріфе" (2:2) Роман відгукнувся на навіс з флангу і пробив головою над голкіпером.

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Відразу після цього агент 29-річного нападника Володимир Кузьменко зробив резонансну заяву. "Якщо "Альбасете" не почне з нами вести переговори щодо продовження контракту, все можливо", – сказав агент, натякаючи на можливий відхід Зозулі влітку в "Хетафе" – четвертий клуб нинішньої Прімери.

Після цього журналіст Уго Пінья висловив здивування, чому Андрій Шевченко не викликав Романа Зозулю в збірну України на матчі з Португалією та Люксембургом.

Так, це сильно дивує. У складі "Альбасете" є чимало гравців, які поступаються йому в класі, які представляють свої національні збірні. Але Шевченко вже вніс його в резервний список на останні матчі. До речі, це обурило оточення Зозулі, якого начебто навіть не попередили персонально,

– заявив Пінья.

Чинний контракт Зозулі з "Альбасете" закінчується 30 червня 2019 року. Раніше українець повідомляв, що в разі виходу команди до Прімери, угода з іспанським клубом автоматично продовжиться.

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У нинішньому сезоні 29-річний український форвард провів 27 матчів у складі "Альбасете", в яких забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі.

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