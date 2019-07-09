В Італії чемпіон світу з плавання врятував потопаючого туриста

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Філіппо Ман'їні врятував туриста
Філіппо Ман'їні врятував туриста

Чотириразовий чемпіон світу та бронзовий призер Олімпійських ігор з плавання, італієць Філіппо Ман'їні врятував потопаючого чоловіка на пляжі Сардинії.

Турист плавав на надувних єдинорогах зі своїм чоловіком, з яким він двома днями раніше побрався. Його віднесло в море і не розрахувавши свої сили він почав тонути, повідомляє BBC.

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Крики його друзів почули рятувальники, однак Філіппо Ман’їні, який відпочивав на пляжі зі своєю подругою Гіоргією Пальмас, виявився швидшим за рятувальників.

Ман’їні почув крики людей, які звали на допомогу та без роздумів кинувся у воду. Плавець тримав голову туриста над водою до прибуття рятувальників. Після цього чоловіка доставили до лікарні.

Потопаючого доставили в одну з місцевих лікарень. Коли він прийшов до тями, то розповів, що поки у нього не було можливості подякувати спортсмена, так як вони не знайомі, але Бенедетто сподівається зустрітися зі своїм рятівником особисто.

Філіппо Ман'їні виступав в італійській естафетній команді 4x200 м, що завоювала бронзу на Олімпіаді в Афінах 2004 року.

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Теги: Спорт Новини Спорту Плавання
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