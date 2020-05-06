В Італії команда українця повернулася до тренувань в епіцентрі коронавірусу: фото та відео

Футбольний клуб "Аталанта" з Бергамо, за яку виступає українець Руслан Маліновський, вийшла з карантину, спричиненого пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Tuttosport.

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Зазначається, що футболісти працювали за індивідуальним графіком. У вівторок, 5 травня, першими до занять вже приступили 11 гравців. Всі вони прибули в розташування клубу в масках.

Футболісти були розділені на дві групи: спочатку годинне тренування провела перша, а потім – друга. У числі гравців, які відновили тренування на клубній базі, був і Маліновський.



Руслан Маліновський відновив тренування / Фото: Tuttosport

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5 травня туринський "Ювентус" також відновив тренування на клубній базі. 7 травня до тренувань планує приступити й "Мілан". Дозвіл на групові тренування команд очікується від 18 травня. Щодо поновлення сезону – точних дат наразі немає.

Додамо, що Бергамо, де базується "Аталанта", – одне з найбільш постраждалих від коронавірусу міст Італії.

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