24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

В Італії команда українця повернулася до тренувань в епіцентрі коронавірусу: фото та відео

- Читать новость на русском
Руслан Маліновський
Руслан Маліновський / ФК "Аталанта"

Футбольний клуб "Аталанта" з Бергамо, за яку виступає українець Руслан Маліновський, вийшла з карантину, спричиненого пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Tuttosport.

До теми Руслан Маліновський шокував відео з вулиць італійського містечка

Зазначається, що футболісти працювали за індивідуальним графіком. У вівторок, 5 травня, першими до занять вже приступили 11 гравців. Всі вони прибули в розташування клубу в масках.

Футболісти були розділені на дві групи: спочатку годинне тренування провела перша, а потім – друга. У числі гравців, які відновили тренування на клубній базі, був і Маліновський.


Руслан Маліновський відновив тренування / Фото: Tuttosport

"Аталанта" повернулася до тренувань: дивіться відео

5 травня туринський "Ювентус" також відновив тренування на клубній базі. 7 травня до тренувань планує приступити й "Мілан". Дозвіл на групові тренування команд очікується від 18 травня. Щодо поновлення сезону – точних дат наразі немає.

Додамо, що Бергамо, де базується "Аталанта", – одне з найбільш постраждалих від коронавірусу міст Італії.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Руслан Маліновський Новини Спорту ФК Аталанта Футбол Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Як і де можна займатися спортом під час карантину
сьогодні , 10:13 Як і де можна займатися спортом під час карантину
Ігор Саджениця
В УЄФА пригадали славетний гол динамівця Калітвінцева у ворота "Барселони": відео
5 травня , 20:37 В УЄФА пригадали славетний гол динамівця Калітвінцева у ворота "Барселони": відео
Юрій Семенюк