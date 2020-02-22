В Італії масово перенесли футбольні матчі через коронавірус
На цих вихідних в Італії відмінили 40 футбольних матчів, які проводять у нижчих дивізіонах.
Футболіст "Кодоньйо", аматорського клубу з Ломбардії, став першою людиною в цьому регіоні, яка захворіла коронавірусом. Зараз він знаходиться в лікарні у стабільно важкому стані. Люди з його оточення також демонструють симптоми хвороби.
Читайте також: "Шахтар" готовий відправити літак у Китай за українкою Зінченко, яка залишилася там через собаку
Перенесення матчів поки не торкнулося чемпіонатів Італії, які проводяться у Серії А та Серії В.
На даний момент в світі зафіксовано 76 769 випадків захворювання (з них в Китаї – 75 569). Від коронавируса померли 2360 осіб.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Чемпіонат світу з біатлону: чоловічу естафету яскраво виграла Франція, Україна лише 12-тасьогодні , 17:02
-
Чемпіонат світу з біатлону: Підгрушна виборола для України бронзу в естафеті, перемогла Норвегіясьогодні , 13:55
-
Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: анонс бою за звання чемпіона WBCсьогодні , 09:30
Коментарі