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В Італії масово перенесли футбольні матчі через коронавірус

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Чемпіонат Італії з футболу зачепив коронавірус / Фото з відкритих джерел

На цих вихідних в Італії відмінили 40 футбольних матчів, які проводять у нижчих дивізіонах.

Футболіст "Кодоньйо", аматорського клубу з Ломбардії, став першою людиною в цьому регіоні, яка захворіла коронавірусом. Зараз він знаходиться в лікарні у стабільно важкому стані. Люди з його оточення також демонструють симптоми хвороби.

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Перенесення матчів поки не торкнулося чемпіонатів Італії, які проводяться у Серії А та Серії В.

На даний момент в світі зафіксовано 76 769 випадків захворювання (з них в Китаї – 75 569). Від коронавируса померли 2360 осіб.

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Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Коронавірус 2020 Футбол
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