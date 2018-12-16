В Італії страшна травма футболіста стала причиною перенесення матчу: відео інциденту

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Півзахисник "Лечче" втратив свідомість під час матчу
Півзахисник "Лечче" втратив свідомість під час матчу / Il Leccese

Поєдинок 21 туру італійської Серії B "Лечче" – "Асколі" був перерваний вже на перших хвилинах через інцидент із гравцем господарів Мануелем Скавоне.

Півзахисник господарів вже на шостій секунді гри зіткнувся головою у боротьбі з нападником "Асколі" Джакомо Береттою, після чого повалився на газон і знепритомнів.

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Футболісти і медики зреагували миттєво. Останні оперативно за допомогою апарату штучного дихання швидко привели гравця до тями, після чого Скавоне був госпіталізований. За інформацією італійських ЗМІ, життя футболіста на даний момент нічого не загрожує.

Дивіться відео зіткнення Мануеля Скавоне з Джакомо Береттою


Сам матч вирішили не відновлювати, а дограти в інший день. Тренери, керівництво і гравці обох команд висловили повну згоду з цим рішенням.

До слова, контракт Скавоне належить "Пармі", а за "Лечче" півзахисник виступає на правах оренди.

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Теги: Футбол Спорт Травми
Джерело: 24 Канал
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