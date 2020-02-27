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В Італії зафіксували перший випадок захворюваності на коронавірус у професійного футболіста

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Перший випадок коронавірусу виявлено у футболіста / impacto.mx

Спалах коронавірусу, який швидко поширюється світом, дійшов до Італії. У гравця одного із клубів Італії виявили захворювання.

Як повідомляє La Nazione, ім'я футболіста не розголошується, відомо лише те, що він проживає в провінції Сієна. Минулої неділі гравець був поза заявкою своєї команди через нездужання і лихоманку.

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Пізніше лікарі провели тест на коронавірус, а через кілька годин в клуб надійшла інформація про позитивний результат. Швидка допомога відвезла футболіста в відділення інфекційних захворювань Сієни.

Також, за інформацією ЗМІ, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) стурбований можливістю поширення епідемії коронавірус. Раніше федерація футболу Італії прийняла рішення проводити ігри Серії А за закритими дверима, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Нагадаємо, що 23 лютого в Італії стався спалах коронавірусу і з того часу держава стала четвертим найбільшим осередком захворювання в світі. Офіційно відомо про 453 заражених та 12 людей, які померли від хвороби. 

Що треба знати про коронавірус Covid-19

  • З грудня 2019 року коронавірусом у світі заразилися понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби 2770 людей, одужали – 30322 людини.
  • Протягом кількох минулих днів вірус почав різко поширився у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на 26 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • Евакуйовані з Уханя українці та іноземці відбувають обсервацію сьомий день.

Коронавірус
Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус Covid-19 Спорт Футбол
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