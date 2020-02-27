В Італії зафіксували перший випадок захворюваності на коронавірус у професійного футболіста

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Пізніше лікарі провели тест на коронавірус, а через кілька годин в клуб надійшла інформація про позитивний результат. Швидка допомога відвезла футболіста в відділення інфекційних захворювань Сієни.

Також, за інформацією ЗМІ, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) стурбований можливістю поширення епідемії коронавірус. Раніше федерація футболу Італії прийняла рішення проводити ігри Серії А за закритими дверима, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Нагадаємо, що 23 лютого в Італії стався спалах коронавірусу і з того часу держава стала четвертим найбільшим осередком захворювання в світі. Офіційно відомо про 453 заражених та 12 людей, які померли від хвороби.

Що треба знати про коронавірус Covid-19

З грудня 2019 року коронавірусом у світі заразилися понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.

Померли від хвороби 2770 людей, одужали – 30322 людини.

Протягом кількох минулих днів вірус почав різко поширився у Європі, особливо в Італії.

Станом на 26 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.

Евакуйовані з Уханя українці та іноземці відбувають обсервацію сьомий день.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу