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В італійському клубі "Пьянезе" оголосили про трьох гравців заражених коронавірусом

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"Пьянезе" / contra-ataque.it

У команді був виявлений перший випадок захворювання коронавірусом у одного із футболістів. Кількість гравців зросла ще більше.

Вся команда на карантині, один футболіст у госпіталізований у важкому стані.

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Клуб третьої італійської ліги (Серії С) "Пьянезе" підтвердив симптоми коронавірусу одразу у трьох гравців клубу. Також вірусом заразився один зі співробітників клубу, повідомляють у клубі.

На даний момент один з футболістів госпіталізований в лікарню з головним болем і підвищеною температурою. Двоє інших гравців перебувають на домашньому карантині. Співробітник клубу, який став погано себе почувати, був доставлений в лікарню.

Що стосується інших представників клубу, то весь склад "Пьянезе" перебуває на 15-денному карантині.

На даний час "Пьянезе" розташовується на 19-му місці в турнірній таблиці Серії C групи A, набравши 24 очка. 

Додамо, що саме у цьому клубі був виявлений перший випадок захворювання новим коронавірусом у професійного футболіста. 

Зазначимо, офіційно відомо про 889 заражених та 21 людини, які померли від хвороби в Італії.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу
 

Коронавірус в Італії: 21 людина померла, кількість хворих значно зросла
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Коронавірус Covid-19 Здоров'я Новини Спорту Спорт Футбол
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