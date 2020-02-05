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В Казахстані глядачі турніру ММА влаштували масову бійку – відео

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Бійка на турнірі в Казахстані / Кадр з відео

Масовою бійкою за участі глядачів та спортсменів закінчився турнір з ММА, який влаштували у столиці Казахстану Нур-Султані.

На опублікованому відео видно початок бійки, яка виникла раптово. Однак що саме призвело до сутички – так і залишилося незрозумілим.

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Спочатку битися почали двоє осіб, які були серед глядачів. Але доволі швидко до них приєдналися і решта. Серед них і чоловік з гіпсом на нозі, який активно почав битися.

Дивіться відео бійки на турнірі з MMA в Казахстані

Варто відзначити, що в описі до відео вказано, що "тренер столичної команди вдарив ножем тренера з іншої команди й після цього почалася масова бійка". Однак організатори боїв різанину на турніру заперечують.

"Так, конфлікт стався між особами, які були присутні на змаганні, але ніякого удару ножем не було. Даний факт вигаданий, нічого подібного на турнірі не відбулося", – заявив операційний директор Казахстанської об'єднаної федерації змішаного бойового єдиноборства ММА Ілля Кириченко в коментарі zakon.kz.

При цьому він запевнив, що ще на вході всіх глядачів та учасників перевіряли на наявність заборонених предметів. А якби було ножове поранення, то це зафіксували б правоохоронці. Саме після їх втручання бійку вдалося зупинити.

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Теги: Спорт Новини Казахстану Новини Спорту
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