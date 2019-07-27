В Києві відбулись найбільші спортивні тестування за три роки існування Ігор Нескорених в Україні

У суботу, 27 липня, українська столиця приймала фінальний етап спортивних тестувань в рамках відбору збірної України на Ігри Нескорених 2020 в Гаазі. Участь у випробуванні взяли 166 ветеранів та військовослужбовців — більше, ніж в усі попередні роки відборів.

Тестування – перший живий захід для учасників, що успішно пройшли первинний відбір після онлайн-реєстрації. Під час київських випробувань вони могли перевірити свої сили у всіх видах спорту, в яких українська команда змагатиметься на міжнародних змаганнях, та під наглядом тренерів та лікарів обрати один або декілька найкращих для себе.

Обирати учасники могли з шести дисциплін – легка атлетика (біг, біг на візку, стрибки в довжину, штовхання ядра), веслування на тренажері, велоспорт на шосе (в тому числі велоспорт на візках), паверліфтинг, плавання та стрільба з лука.

Хоча тестування й мають спортивну складову, їхня головна мета – познайомити учасників з форматом міжнародних змагань та бути місцем для зустрічі, нових знайомств та взаємної підтримки для ветеранів та військовослужбовців, що подолали випробування війною та мають схожий життєвий досвід.

В 2019 році Організаційний комітет Ігор Нескорених в Україні змінив критерії відбору за рекомендацією міжнародної Фундації Ігор Нескорених, надавши головне значення не спортивним результатами, а мотивації учасників та потенційному впливу участі в Іграх Нескорених на їхню реабілітацію після травм та поранень. Саме тому, окрім спортивних випробувань, на учасників очікує кілька етапів співбесід з представниками організаційного комітету — як на спортивних тестуваннях, так і на Національних Іграх.

"Для нас важливо, щоб для тих, хто увійде до цьогорічної збірної, цей досвід став квитком в нове життя", — наголосив під час відкриття спортивних тестувань керівник БФ "Повертись живим" Віталій Дейнега.

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Про роль проекту в Україні говорила й Оксана Коляда, заступниця Міністра у справах ветеранів: "Стратегічна ціль Мінвету – повернути ветеранів в мирне життя. Ігри Нескорених – це можливість такого повернення, шанс відновитися і жити на повну".

За словами директора Центру стратегічних комунікацій "Стратком Україна" Оксани Горбач, під час тестувань також були присутні учасники минулорічних збірних, які цьогоріч долучилися до проекту як ментори та асистентів тренерів, які підтримують та консультують учасників в ході випробувань та змагань: "Ми з гордістю представляємо команду тренерів та асистентів. Вони не лише професіонали у своїх видах спорту, але пройшли Ігри Нескорених і з власного досвіду знають про особливості тренувань і виступів ветеранів".

Усі без виключення учасники спортивних тестувань, що пройшли в Києві, Львові та Одесі, запрошені на Національні Ігри Нескорених в Києві 8 вересня – фінальну частину відбору, за підсумками якої відбіркова комісія прийматиме рішення про склад збірної України.

Про Ігри Нескорених

Ігри Нескорених (eng. Invictus Games), засновані Його Високістю Герцогом Сассекським у 2014 році, – міжнародні змагання для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки. Україна долучилась до Ігор Нескорених у 2017 році, дебютувавши на змаганнях у Торонто, Канада, у 2018 році — в австралійському Сіднеї, а вже у травні наступного року візьме участь у своїх третіх Іграх — Іграх Нескорених 2020 у Гаазі.



Мета проекту "Ігри Нескорених в Україні" — створювати нові можливості для поранених та травмованих українських ветеранів та військовослужбовців, підтримуючи їх на шляху до фізичного відновлення, психологічної абілітації та соціальної інтеграції. Команда проекту сприяє розвитку та популяризації спорту як дієвої реабілітації серед поранених бійців, а також спонукає суспільство й державу створювати для цього необхідні умови.



За час існування в Україні проект розширив спортивні дисципліни, доступні для ветеранів, сприяв запуску державної системи спортивної реабілітації поранених військовослужбовців та ветеранів, змінив життя сотень ветеранів та їхніх родин, а також мобілізував суспільство на підтримку українських бійців на шляху до повернення до мирного життя після війни.