В Києві визначили зірок хокейного року
27 травня у Freedom Hall Українська хокейна ліга вперше в історії провела церемонію "Зірки хокейного року" — нагородження кращих хокеїстів, керівників хокейних клубів, тренерів і найбільш активних ЗМІ сезону 2018/19.
Цей захід – підтвердження поступового руху вперед українського хокею. Церемонію відвідали спортсмени, спортивні функціонери, зірки шоу-бізнесу, журналісти. Відзначимо, що всього в рамках церемонії передбачено понад 20 номінацій.
Читайте також: Збірна України з хокею опустилася на найнижчу сходинку світового рейтингу за останні 16 років
Повний список переможців церемонії нагородження "Зірки хокейного року" виглядає наступним чином:
- Кращий воротар – Олег Петров ("Дніпро");
- Кращий захисник – Всеволод Толстушко ("Кременчук");
- Кращий нападник – Віталій Лялька ("Донбас");
- Кращий бомбардир і снайпер чемпіонату – Микола Кисельов ("Кременчук");
- Кращий нападаючий захисного плану – Тимур Гриценко ("Кременчук");
- Кращий новачок – Денис Бородай ("Білий Барс");
- Джентельмен на льоду – Олексій Красильников ("Кременчук");
- Кращий легіонер – Ілля Коренчук ("Донбас");
- Номінація "Золота шайба" – Артем Пуголовкін ("Донбас");
- Номінація "Золота ключка" – Олег Петров ("Дніпро");
- Номінація "Золотий свисток" – Олександр Батєзатов;
- Номінація "За вірність грі" – Віктор Захаров ("Донбас"), Володимир Чердак (МХК "Динамо"), Андрій Хапке ("Крижані Вовки"), Валерій Середенко (МХК "Динамо");
- Номінація "Робота поза льодом" – "Донбас";
- Кращий гравець юніорської хокейної ліги – Артем Целогородцев ("Дніпро");
- Кращий український гравець на міжнародній арені – Андрій Міхнов ("Тихи", Польща);
- Кращий гравець жіночого чемпіонату – Дар'я Цімеренко ("Україночка");
- Краща прес-служба – "Донбас";
- Кадрова підготовка – "Білий Барс".
Представник TM Parimatch Вадим Місюра спільно з засновником та керуючим директором міжнародного маркетингового агентства Digital Choo Іриною Курочкіною нагородили найкращого легіонера сезону, яким став Ілля Коренчук ("Донбас") та відзначили статуетками представників найкращих ЗМІ: телеканалів ICTV та XSPORT, газети "Сегодня", інтернет-видання "Обозреватель", "Авторадіо".
"Хокей – спорт для сміливих і витривалих, за яким все наше агентство із задоволенням спостерігає. Разом з партнерами ми робимо багато проектів, які підтримують український хокей, та раді, що є підтримка і з боку УХЛ – це дуже важливо для розвитку та успіху цього виду спорту", – відзначила Ірина Курочкіна.
Читайте також: 18-річний хокеїст збірної Фінляндії встановив унікальне світове досягнення
"Сьогоднішнє свято – це результат роботи усієї хокейної родини України. Щиро радіємо, що і наша компанія вже третій рік поспіль є партнером українського хокею. Коли я бачив з яким захопленням і блиском в очах дивились діти на наших хокейних майстрів під час акції "Тренування з зіркою", то розумів, що ми робимо велику справу. Адже чим більше дітей обиратимуть спорт, тим здоровішою і ефективнішою стане наша країна", – заявив представник ТМ Parimatch Вадим Місюра.