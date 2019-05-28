В Києві визначили зірок хокейного року

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В Києві визначили зірок хокейного року

27 травня у Freedom Hall Українська хокейна ліга вперше в історії провела церемонію "Зірки хокейного року" — нагородження кращих хокеїстів, керівників хокейних клубів, тренерів і найбільш активних ЗМІ сезону 2018/19.

Цей захід – підтвердження поступового руху вперед українського хокею. Церемонію відвідали спортсмени, спортивні функціонери, зірки шоу-бізнесу, журналісти. Відзначимо, що всього в рамках церемонії передбачено понад 20 номінацій.

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Повний список переможців церемонії нагородження "Зірки хокейного року" виглядає наступним чином:

  • Кращий воротар – Олег Петров ("Дніпро");
  • Кращий захисник – Всеволод Толстушко ("Кременчук");
  • Кращий нападник – Віталій Лялька ("Донбас");
  • Кращий бомбардир і снайпер чемпіонату – Микола Кисельов ("Кременчук");
  • Кращий нападаючий захисного плану – Тимур Гриценко ("Кременчук");
  • Кращий новачок – Денис Бородай ("Білий Барс");
  • Джентельмен на льоду – Олексій Красильников ("Кременчук");
  • Кращий легіонер – Ілля Коренчук ("Донбас");
  • Номінація "Золота шайба" – Артем Пуголовкін ("Донбас");
  • Номінація "Золота ключка" – Олег Петров ("Дніпро");
  • Номінація "Золотий свисток" – Олександр Батєзатов;
  • Номінація "За вірність грі" – Віктор Захаров ("Донбас"), Володимир Чердак (МХК "Динамо"), Андрій Хапке ("Крижані Вовки"), Валерій Середенко (МХК "Динамо");
  • Номінація "Робота поза льодом" – "Донбас";
  • Кращий гравець юніорської хокейної ліги – Артем Целогородцев ("Дніпро");
  • Кращий український гравець на міжнародній арені – Андрій Міхнов ("Тихи", Польща);
  • Кращий гравець жіночого чемпіонату – Дар'я Цімеренко ("Україночка");
  • Краща прес-служба – "Донбас";
  • Кадрова підготовка – "Білий Барс".

Представник TM Parimatch Вадим Місюра спільно з засновником та керуючим директором міжнародного маркетингового агентства Digital Choo Іриною Курочкіною нагородили найкращого легіонера сезону, яким став Ілля Коренчук ("Донбас") та відзначили статуетками представників найкращих ЗМІ: телеканалів ICTV та XSPORT, газети "Сегодня", інтернет-видання "Обозреватель", "Авторадіо".

"Хокей – спорт для сміливих і витривалих, за яким все наше агентство із задоволенням спостерігає. Разом з партнерами ми робимо багато проектів, які підтримують український хокей, та раді, що є підтримка і з боку УХЛ – це дуже важливо для розвитку та успіху цього виду спорту", – відзначила Ірина Курочкіна.

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"Сьогоднішнє свято – це результат роботи усієї хокейної родини України. Щиро радіємо, що і наша компанія вже третій рік поспіль є партнером українського хокею. Коли я бачив з яким захопленням і блиском в очах дивились діти на наших хокейних майстрів під час акції "Тренування з зіркою", то розумів, що ми робимо велику справу. Адже чим більше дітей обиратимуть спорт, тим здоровішою і ефективнішою стане наша країна", – заявив представник ТМ Parimatch Вадим Місюра.

 

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Теги: Спорт Хокей
Джерело: 24 канал
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