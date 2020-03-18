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В клубі ексфорварда "Динамо" лютує епідемія коронавірусу: понад 15 випадків зараження

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ФК "Алавес"

Клуб іспанської Ла Ліги "Алавес" повідомив про те, що відразу 15 представників клубу заразилися коронавірусом.

Повідомляється, що три позитивні результати тесту на коронавірус виявлено у гравців основної футбольної команди, ще сім – у членів тренерського штабу.

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Також коронавірусом заразилися п'ять співробітників "Алавеса". Зазначається, що хворі відчувають себе добре, симптомів хвороби не виявлено. 

  • Кольори "Алавеса" захищає нападник Лукас Перес, який свого часу виступав за "Карпати" та "Динамо".
  • Станом на 17 березня, в Іспанії зафіксовано 11279 випадків зараження коронавірусом, з них – 499 людей померло і понад 1000 одужало.
  • Додамо, що в Іспанії помер 21-літній футболіст Франціско Гарсія. Він став наймолодшим, хто помер через коронавірус в Іспанії. Це перша смерть, яка зафіксована серед футболістів-чоловіків.

Міфи та правда про коронавірус
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Динамо Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол
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