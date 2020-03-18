В клубі ексфорварда "Динамо" лютує епідемія коронавірусу: понад 15 випадків зараження

Клуб іспанської Ла Ліги "Алавес" повідомив про те, що відразу 15 представників клубу заразилися коронавірусом.

Повідомляється, що три позитивні результати тесту на коронавірус виявлено у гравців основної футбольної команди, ще сім – у членів тренерського штабу.

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Також коронавірусом заразилися п'ять співробітників "Алавеса". Зазначається, що хворі відчувають себе добре, симптомів хвороби не виявлено.

Кольори "Алавеса" захищає нападник Лукас Перес, який свого часу виступав за "Карпати" та "Динамо".

Станом на 17 березня, в Іспанії зафіксовано 11279 випадків зараження коронавірусом, з них – 499 людей померло і понад 1000 одужало.

Додамо, що в Іспанії помер 21-літній футболіст Франціско Гарсія. Він став наймолодшим, хто помер через коронавірус в Іспанії. Це перша смерть, яка зафіксована серед футболістів-чоловіків.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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