В країну краще не повертайтеся: Лукашенко пригрозив білоруським спортсменам – відео

Президент Білорусі Олександр Лукашенко узяв участь в олімпійських зборах НОК. Зустріч відбулася за участю спортивних функціонерів та атлетів.

Лукашенко різко висловився з приводу виступів білоруських спортсменів на міжнародній арені в 2019 році.

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Так президент Білорусі звернувся до самих спортсменів і їх тренерів та настійно рекомендував їм добре подумати, перш ніж вирушати на Олімпійські ігри в Токіо, які відбудуться у 2020 році.

"Якщо в Токіо не буде результату, якщо ви туристами туди поїдьте і повернетеся ні з чим – краще в країну не повертайтеся", – заявив він.

Дивіться відео емоційної промови Олександра Лукашенка на зборах НОК Білорусі

Зазначимо, що у 2019 році білоруські спортсмени завоювали лише вісім медалей на чемпіонатах світу з видів спорту, які входять в олімпійську програму.