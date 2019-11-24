В країну краще не повертайтеся: Лукашенко пригрозив білоруським спортсменам – відео

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Олександр Лукашенко / Фото з відкритих джерел

Президент Білорусі Олександр Лукашенко узяв участь в олімпійських зборах НОК. Зустріч відбулася за участю спортивних функціонерів та атлетів.

Лукашенко різко висловився з приводу виступів білоруських спортсменів на міжнародній арені в 2019 році.

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Так президент Білорусі звернувся до самих спортсменів і їх тренерів та настійно рекомендував їм добре подумати, перш ніж вирушати на Олімпійські ігри в Токіо, які відбудуться у 2020 році.

"Якщо в Токіо не буде результату, якщо ви туристами туди поїдьте і повернетеся ні з чим – краще в країну не повертайтеся", – заявив він.

Дивіться відео емоційної промови Олександра Лукашенка на зборах НОК Білорусі

Зазначимо, що у 2019 році білоруські спортсмени завоювали лише вісім медалей на чемпіонатах світу з видів спорту, які входять в олімпійську програму.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Новини Білорусі Олександр Лукашенко Олімпіада-2020
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