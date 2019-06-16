В Криму загинув російський біатлоніст Артем Хасанкаєв

В окупованому Криму загинув 17-річний російський біатлоніст Артем Хасанкаев. Він заблудився, а згодом його тіло знайшли рятувальники.

Як повідомляє пошуково-рятувальний загін Liza Alert, 15 червня Артем відійшов від туристичної групи та не повернувся. 16 червня стало відомо, що спортсмена більше немає в живих, його тіло вже знайшли.

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Хасанкаєв входив до складу юнацької збірної Росії. На чемпіонаті світу серед юніорів-2019 він зайняв 14-е місце в індивідуальній гонці.

Сезон-2018/19 Артем закінчив на третьому місці в юнацькому рейтингу Союзу біатлоністів Росії (СБР).