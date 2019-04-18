В Ломаченка є ціль – стати чемпіоном, тому він паше зранку до вечора, – екс-тренер збірної

Василь Ломаченко є дисциплінованим боксером. Він має лідерські якості, але відмовився бути капітаном збірної України з боксу. При цьому спортсмен у всьому слухається свого батька, який його і тренує.

Таку думку в інтерв’ю Спорт24 висловив колишній тренер національної збірної України Дмитро Сосновський.

"У Василя Ломаченка в житті модератором усіх ідей є батько. Він повністю довіряє батьку, всі ідеї батька реалізовуються в життя 100-відсотково", – розповів Дмитро Сосновський.

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За його словами, Василь Ломаченко міг перейти у професійний бокс ще у 20-літньому віці. Тоді він став олімпійським чемпіоном Пекіна.

Васі на той час було 20 років. І перейти у 20 років в професійний бокс, це не так, як у 24. Ці чотири роки важко відпрацювати. Бо бокс – це травматичний вид спорту, в нього були й операції на кисті, й він мав проблеми. Але рішення вони (Василь Ломаченко з батьком, – прим. авт.) прийняли. Я думаю, що, все-таки, Анатолій Миколайович прийняв таке рішення. Вася його підтримав і вони залишилися. Це було супер, бо що він, що батько є дуже працьовитими, багато трудяться і не відволікаються. В них є ціль: він повинен бути чемпіоном і він паше зранку до вечора. І тато разом з ним. Вони трудяться і показують результат,

– зазначив Дмитро Сосновський.

При цьому Ломаченко, попри наявні лідерські якості, не захотів бути капітаном збірної.

"Він був авангардом, при тому всьому, що він відмовлявся бути капітаном. Він є лідером, проте цього ніколи не підкреслює. Його це не цікавить. Його цікавить кінцевий результат. Він трудиться, не хоче перетягувати ковдру на себе. Всі підсвідомо розуміють: ми хочемо бути такі, як Василь. Але він не каже нікому: "Будьте такі, як я". Йому важко триматися протягом стількох років, але він виходить на ринг і показує результат", – підсумував Дмитро Сосновський.

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