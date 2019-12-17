В "Манчестер Сіті" може з'явитися ще один українець

Скаути англійського футбольного клубу "Манчестер Сіті" переглядали 23-річного захисника "Шахтаря" і збірної України Миколи Матвієнко.

Прес-аташе Андрія Шевченка Микола Васильков розповів про можливий перегляд захисника "Шахтаря" Миколи Матвієнко скаутами "Ман Сіті".

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"Зараз дискутуємо з колегами з Англії, наскільки реальний інтерес до Матвієнко з боку Гвардіоли. Мені пишуть з манчестерської газети Trinity, що скаути "Ман Сіті" його переглядали", – написав Васильков.

Раніше український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко заявив, що забрав би Матвієнко в "МанСіті".

У поточному сезоні Микола провів за "Шахтар" 21 матч у всіх турнірах, де забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Контракт Матвієнко з "Шахтарем" розрахований до літа 2021 року. Орієнтовна вартість футболіста складає 3 мільйони євро.